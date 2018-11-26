В МВД успокаивают: на жизни рядовых украинцев введение военного положения никак не отразится

Советник главы МВД отметил, что вопрос введения военного положения будет ясен после указа президента.

Главной целью России является разорвать Украину изнутри, поэтому не нужно паниковать и нагнетать ситуацию, ведь на жизни рядовых украинцев введение военного положения никак не отразится.

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Об этом в эфире "Прямого" заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

"Главная цель России - это разорвать Украину изнутри. И они для этого задействуют очень мощные ресурсы. Бесспорно, не нужно паниковать и нагнетать ситуацию", - сказал Шкиряк.

По его словам, вопрос введения военного положения будет ясен после указа президента.

"Могу успокоить всех. На жизни рядовых украинцев это никак не отразится, если говорить в общем. Мы живем в свободном демократическом государстве. Речь идет о введении определенных мер на территории Украины непосредственно правоохранительными и государственными органами", - добавил советник.

Он пояснил, что усиленный режим ведения службы предусматривает увеличение ведения патрулей и увеличение количества контртеррористических мероприятий.

"Люди должны с пониманием относиться к проверке документов, например. Но любой нормальный человек это понимает. Лично я бы хотел, чтобы были приняты определенные меры относительно того, что касается контрпропаганды, определенных ограничений, что является нормальной ситуацией во время войны. Нужно понять, что 4,5 года Украина живет в состоянии войны и постоянной террористической угрозы. К сожалению, таковы реалии сегодняшнего дня", - завершил Шкиряк.