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"Невероятная": Надя Дорофеева покорила Instagram дерзким образом (фото)

07:22, 25 ноября 2018
Общество
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На фото певица запечатлена в ярко-розовом обтягивающем костюме / Instagram Надя Дорофеева

Севжий снимок певица разместила в своем Instagram.

На фото певица запечатлена в ярко-розовом обтягивающем костюме, открывающем живот, и черной набедренной повязке на широком ремне. 

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Всего за два часа снимок набрал почти 70 тысяч лайков, а поклонники рассыпались в комплиментах певице.

"Невероятная", "Надя, ты любовь просто!!! Новый образ просто шикарен!!! Обожаю", "Всегда на высоте", - написали подписчики.

Как сообщал УНИАН, украинские артисты наперебой хвастаются статуэтками российской премии.

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Теги: #время и стекло#Надя Дорофеева