"Невероятная": Надя Дорофеева покорила Instagram дерзким образом (фото)

Всего за два часа снимок набрал почти 70 тысяч лайков, а поклонники рассыпались в комплиментах певице.

Солистка украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева покорила сеть смелым образом. Севжий снимок певица разместила в своем Instagram. На фото певица запечатлена в ярко-розовом обтягивающем костюме, открывающем живот, и черной набедренной повязке на широком ремне. Читайте также"Мне там было классно!": запрещенная в Украине российская телеведущая призналась, что хочет вернуться в Киев Всего за два часа снимок набрал почти 70 тысяч лайков, а поклонники рассыпались в комплиментах певице. "Невероятная", "Надя, ты любовь просто!!! Новый образ просто шикарен!!! Обожаю", "Всегда на высоте", - написали подписчики. Как сообщал УНИАН, украинские артисты наперебой хвастаются статуэтками российской премии.

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