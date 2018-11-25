"Невероятная": Надя Дорофеева покорила Instagram дерзким образом (фото)
07:22, 25 ноября 2018Общество
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Всего за два часа снимок набрал почти 70 тысяч лайков, а поклонники рассыпались в комплиментах певице.
На фото певица запечатлена в ярко-розовом обтягивающем костюме / Instagram Надя Дорофеева
Солистка украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева покорила сеть смелым образом.
Севжий снимок певица разместила в своем Instagram.
На фото певица запечатлена в ярко-розовом обтягивающем костюме, открывающем живот, и черной набедренной повязке на широком ремне.
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Всего за два часа снимок набрал почти 70 тысяч лайков, а поклонники рассыпались в комплиментах певице.
"Невероятная", "Надя, ты любовь просто!!! Новый образ просто шикарен!!! Обожаю", "Всегда на высоте", - написали подписчики.
Как сообщал УНИАН, украинские артисты наперебой хвастаются статуэтками российской премии.
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