Муж Ани Лорак написал трогательное обращение к певице

Мурат Налчаджиоглу поздравил певицу с Днем матери.

Муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, которого не так давно поймали на измене с киевлянкой Яной Беляевой, неожиданно поздравил певицу с Днем матери.

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Недавно Лорак в Instagram опубликовала фото с их общей дочкой Софией, подписав его: "С Днем матери всех мамочек мира!"

Мурат не остался в стороне и репостнул эту запись к себе на страницу, добавив поздравление.

Как сообщал УНИАН, Ани Лорак озадачила сеть поздравлением с Днем матери. В комментариях пользователи соцсети отметили, что поздравление неуместно по ряду причин.