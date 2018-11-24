Ани Лорак озадачила сеть поздравлением с Днем матери
Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и активно гастролирует в России, озадачила своих подписчиков поздравлением с Днем матери.
На своей странице в Instagram 23 ноября певица опубликовала фото с дочерью Софией.
"С Днём Матери всех мамочек мира!", - подписала фото Лорак.
В комментариях пользователи соцсети отметили, что поздравление неуместно по ряду причин.
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Подписчики отметили, что День матери в России отмечают 25 ноября, а в Украине вообще в мае, поэтому не понятно, почему певица написала поздравление 23 числа.
"День Матери в Украине был в мае, если не ошибаюсь, 12 числа. Всех мамочек мира поздравляют, когда он он международный", "День матери завтра", "А День матери 25 ноября же", "Посты нужно делать в день праздника", "День матери отмечается во второе воскресенье мая (Украина) и в последнее воскресенье ноября (Россия). А сегодня как бы пятница", - пишут в комментариях.
Также подписчики отмечают, что отмечать российский праздник не уместно, когда в Украине дни траура.
"В Украине в эти дни вообще-то ставят свечки в память о жертвах Голодомора, далеко не праздничные дни. Дни скорби. А у Лорак праздник. И в Киеве ведь была она, не в курсе того, что на Родине происходит", - пишут комментаторы.
Кроме того, подписчики вновь обвинили Лорак в использовании дочери в целях рекламы.