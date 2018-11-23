"Это не ваши заслуги": Ани Лорак вспомнила, как работала в Украине и нарвалась на критику (видео)

Ани Лорак вспомнила, что в 2014 году в ее команде на шоу "Голос" в Украине был Никита Алексеев и Александра Зарицкая.

Скандальная украинская певица Ани Лорак вспомнила о том, как работала в Украине. Она опубликовала видео на котором изображена в роли ведущей "Голос Країни".

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Певица отметила, что в 2014 году в ее команде на шоу был Никита Алексеев и Александра Зарицкая (группа KAZKA). "А кто станет будущей звездой из моей команды?", — написала Лорак в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Пользователи сети отметили, что Лорак не имеет отношения к успеху Алексеева и Зарицкой.

"Эти люди, которые сейчас такие классные, это не заслуга Ани Лорак, она предала Украину", "Ну вообще-то я Казку узнала только благодаря -фактору! Благодаря Х фактору они стали такие популярные, уж извините...никак не вам", "Но не вы были тем человеком, который помог им реализоваться. Вы всего лишь помогли их увидеть зрителю и на шоу они не выиграли", — пишут в сети.

Ранее Ани Лорак заинтриговала сеть возвращением в Киев.