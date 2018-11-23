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Фаворит "Танцев со звездами" прокомментировал свой уход из шоу

17:35, 23 ноября 2018
Общество
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Вишняков восхищен своей партнершей / фото instagram.com/vishniakov_pavel_

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На своей странице в Instagram он очень тепло отозвался о своей партнерше Юлии Сахневич. "Тебе не было, нет и не будет равных на паркете! Я безумно счастлив, что этот путь я прошел именно с тобой. Мы были командой, мы были стеной... Стеной, которая устояла. Мы победили и эта победа достойная", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье после оценок судей и зрительского голосования проект "Танцы со звездами" покинули Павел Вишняков и Юлия Сахневич.

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Теги: #танцы со звездами