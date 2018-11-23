Скандальная участница "Танцев со звездами" показала фото без белья
14:04, 23 ноября 2018Общество
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В это воскресенье пройдет финал "Танцев со звездами". Леся Никитюк снова удивит зрителей.
Никитюк удивила откровенным образом / фото instagram.com/lesia_nikituk
Украинская телеведущая, самая скандальная учасница проекта "Танцы со звездами" Леся Никитюк показала фанам новое фото.
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Артистка опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она позирует в черном платье с экстремально глубоким декольте и высоким разрезом на ноге. На снимке видно, что под платьем Никитюк нет белья.
"По взгляду видно, что "чeрная пятница" наступила", - подписала изображение участница "Танцев со звездами".
Ранее украинская телеведущая Леся Никитюк своеобразно ответила судьям шоу "Танцы со звездами" на их критику в ее адрес. Она опубликовала снимок, сделанный в фотошопе, на котором изображены судьи шоу Екатерина Кухар и Влад Яма, танцующие в паре.
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