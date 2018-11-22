Ани Лорак показала тизер клипа на песню об измене - снялась обнаженной (видео)

Поклонники Ани Лорак в комментариях в Instagram пишут, что с нетерпением ждут выхода клипа на песню "Сон".

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак презентовала тизер клипа на песню "Сон".

Видео опальная артистка опубликовала на своей странице в Instagram. "Сон - мир волшебства, фантазии и радости, он не подчиняется законам логики, здесь есть прекрасные места, существование которых невозможно объяснить или понять... Скоро", - подписала она тизер.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что Лорак позирует также обнаженной.

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Напомним, ранее Лорак презентовала песню "Сон". В ее новой композиции есть слова: "Я видела сон, в котором она целует тебя". Слушатели уже уловили в ней подтекст.

Ранее сообщалось, что мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.