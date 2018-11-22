Скандал с фаст-фудом в Доме профсоюзов: украинские пиарщики разорвали контракт с KFC

Пиарщики сети фаст-фуда в Украине разорвали контракт из-за открытия ресторана в Доме профсоюзов на Майдане.

Компания MAINSTREAM разрывает контракт с компанией YUM! Brands, официальным представителем KFC в Украине из-за открытия ресторана сети в Доме профсоюзов.

Об этом говорится в заявлении компании в Facebook. В компании заявляют, что, несмотря на все прописанные риски и предупреждения, связанные с открытием ресторана в Доме профсоюзов, они не были услышаны офисом KFC.

"Та коммуникация, на которой настаивает клиент, противоречит этическим стандартам и ценностям нашей компании. В связи с этим мы прекращаем сотрудничество с компанией YUM! Brands", - сообщается в заявлении.

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«Мы помним и чтим трагические события на Майдане. Мы принимали активное участие в Революции Достоинства и разделяем стремление нашего народа к европейскому пути развития. Мы приносим извинения всем украинцам за решения, принятые Компанией KFC. Нам очень жаль, что мы так и не смогли донести инвесторам важность и неприкосновенность памяти о погибших во время Революции Достоинства», - заявила управляющий директор компании MAINSTREAM Светлана Сверчкова.

Как сообщалось, в ночь на 22 ноября в Киеве активисты С14 устроили протесты у Дома профсоюзов в связи с открытием в здании ресторана KFC: открытие такого заведения в здании, где во время Евромайдана погибли люди, протестующие считают неуместным. В частности, активисты организации раскрасили витрины заведения надписями "Здесь погибли люди", "Где ваше Достоинство?".