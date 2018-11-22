Пострадавшая в роковом ДТП актриса "Дизель Шоу" очаровала сеть фото с сыном

В роковом ДТП под Киевом погибла участница "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Яна Глущенко - среди пострадавших.

22 ноября во всем мире отмечается День сына. По такому случаю актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко, пострадавшая в роковом ДТП под Киевом, поделилась с поклонниками трогательным снимком.

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Фото опубликовано в Instagram Глущенко. На нем она обнимает своего сына. "Моя самая любимая фотография", - написала артистка "Дизель Шоу".

Как сообщал УНИАН, 20 октября под Киевом произошло ДТП, в котором столкнулись автобус с артистами "Дизель Шоу" и грузовик. Авария произошла утром на Житомирской трассе. В результате ДТП скончалась любимица публики Марина Поплавская.