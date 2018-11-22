В Украине представили третье поколение IQOS

Филип Моррис представил в Украине новое поколение проводящей системы нагрева табака IQOS - IQOS 3 и IQOS 3 MULTI.

Новые IQOS 3 и IQOS 3 MULTI разработаны с учетом пожеланий пользователей, что позволило улучшить дизайн устройств и сделать использование более удобным, одновременно сохраняя характерные вкус, осязательные ощущения и ритуал, в комплексе с весомой научной базой.

Устройства нового поколения призваны способствовать переходу на лучшие альтернативы растущего числа курильщиков, что позитивно повлияет не только на их собственное состояние, но также на общественное здоровье и общество в целом.

«Мы решили создать лучшую альтернативу для курильщиков. Вместе с IQOS наше стремление стало реальностью. Это – настоящая революция для 1.1 млрд. людей в мире, которые продолжают курить», - сообщил Генеральный директор Филип Моррис Украина Михалис Александракис.

Читайте такжеIQOS на 90% менее токсичен по сравнению с обычной сигаретой - ученые«IQOS 3 и IQOS 3 MULTI предлагают значительные улучшения и инновации, и является шагом вперед на пути поощрения всех мужчин и женщин, которые продолжают курить, перейти на альтернативы без дыма и пепла. Пользователи IQOS знают, что этот продукт несет с собой положительные изменения для многих проявлений повседневной жизни, и мы благодарны им», - заявил Александракис на презентации.

Справка:

Система IQOS работает на основе инновационной технологии HEAT-NOT-BURN, благодаря которой табак не сжигается, а нагревается в пределах точно контролируемого температурного режима. В результате этого вместо дыма выделяется аэрозоль, содержание вредных веществ в котором в среднем на 90% ниже, чем в сигаретном дыме.

Совокупность доклинических и клинических исследований свидетельствует о том, что полное переключение на IQOS представляет меньше рисков для здоровья, чем курение сигарет. Имеющиеся данные также свидетельствуют, что IQOS не имеет негативного влияния на качество воздуха в помещении. От 70 до 80 процентов пользователей IQOS отказываются от сигарет, что делает IQOS самой убедительной бездымной альтернативой сигаретам.

Украина была в первой десятке стран, где был представлен IQOS в 2016. Сегодня IQOS продается в 43 странах мира.

По данным компании, в настоящее время в мире уже почти 6 миллионов совершеннолетних курильщиков уже перешли на IQOS, отказавшись от сигарет.

Как сообщал УНИАН, ранее редакция провела тест IQOS, в котором разбиралась в его преимуществах и искала недостатки.