Тина Кароль подчеркнула пышную грудь эффектным нарядом (фото)
14:29, 22 ноября 2018Общество
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Фото Тины Кароль вызвало восторженные комментарии в Instagram.
Кароль появилась в новом образе / фото instagram.com/tina_karol
Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников новым черно-белым фото.
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На опубликованном в Instagram снимке артистка позирует в эффектном наряде без бретелек, подчеркивающем ее грудь. "Красота женщины в ее мгновении: словив, старайтесь никогда не отпускать", - подписала кадр Тина Кароль.
"Прям богиня", "Очень красивая", "Невероятно нежное фото", "Боже, почему так шикарно", "Невероятная", - пишут в комментариях.
Ранее поп-дива Тина Кароль предстала перед своими фанатами в откровенном наряде на тонких бретельках, продемонстрировав свое глубокое декольте. Певица поблагодарила публику, посетившую ее концерты.
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