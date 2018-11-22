Под фото Брежневой разгорелись жаркие споры о ее пластических операциях

Вера Брежнева ответила на комментарии хейтеров.

Известная украинская певица, экс-"виагра" Вера Брежнева показала фото, на котором она позирует на фоне заката в прозрачной мокрой блузке.

"Я не мечтаю быть понятой всеми", - написала артистка на своей странице в Instagram под опубликованным снимком.

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Подписчики певицы начали оставлять под фотографией едкие комментарии о якобы пластических операциях Брежневой. Артистка не оставила их без ответа.

"Черты лица даже с помощью пластики не симметричные", - написала подписчица. Брежнева ответила: "Маме передам, что они с папой плохо старались над моей "пластикой".

Ранее звезда "Танцев со звездами" Слава Каминская показала, как выглядела до пластики.