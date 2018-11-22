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Настя Каменских очаровала сеть нежным снимком

11:55, 22 ноября 2018
Общество
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Instagram Настя Каменских

Фото певица выложила в своем Instagram. На снимке девушка позирует в простом белом джемпере и с нюдовым макияжем.

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По фото девушка похвасталась очередным достижением - ее новый хит Peligroso попал в мировой чарт авторитетного музыкального издания Billboard.

"24 место среди Tropical Songs наряду с самыми популярными латиноамериканскими песнями и их исполнителями. Люблю вас сильно! Музыка не знает границ! Дальше - больше! Спасибо за вашу поддержку", - написала Настя.

Как сообщал УНИАН, сеть пришла в восторг от нового образа Насти Каменских.

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Теги: #певица#Настя Каменских