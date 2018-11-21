Галкина раскритиковали в сети и призвали вернуться к Пугачевой (видео)

В СМИ ходят слухи, что Пугачева и Галкин разводятся. Подогревает их и тот факт, что супруг Примадонны поехал сам за границу.

Российского комика, супруга известной певицы Аллы Пугачевой Максима Галкина, который уже длительное время находится в США, призвали вернуться к семье.

Артист опубликовал в своем Іnstagram-аккаунте видео из Сан-Франциско. В комментариях под видео некоторые поклонники советуют Галкину вернуться к жене и детям.

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"Репортаж из Сан-Франциско. Встреча со зрителем состоялась в центре города в превосходном Herbst Theatre. Это было прекрасно!" - рассказал Максим, чем вызвал волну критики.

"Нах**н тебе эта Америка - приезжай скорей домой!", "У нас тоже круто", "Максим, уже надо домой ехать – детки-то соскучились", "Да кому интересна ваша Америка?", "Максим, ну, когда же вы домой, к семье вернетесь?", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, в октябре в российской прессе появились слухи о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина. По информации росСМИ, причиной возможного расставания пары якобы является роман юмориста с телеведущей Юлией Барановской.

14 ноября Галкин прокомментировал слухи о разводе с Пугачевой, намекнув на недостоверность информации росСМИ о его романе с ведущей Юлией Барановской.

Напомним, Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. А 18 сентября 2013 года на свет появились их дети Гарри и Лиза, двойняшек вынашивала суррогатная мать, но их биологическими родителями являются Алла и Максим.