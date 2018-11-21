Фото полностью обнаженной Даши Астафьевой показали в сети

На снимке певица позирует полностью обнаженной.

Украинская певица и актриса Даша Астафьева порадовала поклонников очередным ярким фото, на котором она позирует возле стены. Читайте такжеПод фото Лорак из Киева разгорелись жаркие споры в Instagram На снимке, которым в Instagram поделился фотограф Никита Люлько, певица позирует обнаженной. Как сообщал УНИАН, ранее Даша Астафьева похвасталась пышной грудью на съемках фильма. Также Астафьева порадовала фанов новым горячим видео. Артистка представила новый клип на песню Fetish.

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