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Фото полностью обнаженной Даши Астафьевой показали в сети

10:03, 21 ноября 2018
Общество
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Певица позирует возле стены / Instagram Никита Люлько

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На снимке, которым в Instagram поделился фотограф Никита Люлько, певица позирует обнаженной.

Как сообщал УНИАН, ранее Даша Астафьева похвасталась пышной грудью на съемках фильма.

Также Астафьева порадовала фанов новым горячим видео. Артистка представила новый клип на песню Fetish.

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Теги: #певица#Даша Астафьева