Фото полностью обнаженной Даши Астафьевой показали в сети
10:03, 21 ноября 2018Общество
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На снимке певица позирует полностью обнаженной.
Певица позирует возле стены / Instagram Никита Люлько
Украинская певица и актриса Даша Астафьева порадовала поклонников очередным ярким фото, на котором она позирует возле стены.
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На снимке, которым в Instagram поделился фотограф Никита Люлько, певица позирует обнаженной.
Как сообщал УНИАН, ранее Даша Астафьева похвасталась пышной грудью на съемках фильма.
Также Астафьева порадовала фанов новым горячим видео. Артистка представила новый клип на песню Fetish.
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