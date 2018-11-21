Юрист развеял миф о выгоде зарплат в конвертах

Эксперт отметил, что если с нелегально оформленным сотрудником на работе произойдет несчастный случай – его семья не сможет рассчитывать на компенсацию.

Почти половина украинцев предпочитает работать без официального оформления и получать зарплату в конверте, из-за страха потерять субсидию. При этом работники не задумываются о том, что из-за теневого оформления суммарно получают гораздо меньшие выплаты.

Об этом рассказал юрист центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин, передает «Обозреватель». По его словам, в условиях повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги работника легко убедить, что легальный наем не соответствует его интересам.

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"Потому что он потеряет субсидию. Он потеряет право на такие соцвыплаты. Поэтому получается, что работодатели и работники якобы плывут в одной лодке. Но это иллюзия, что у них интересы совпадают", – подчеркнул Дудин.

Эксперт уточнил, что если с нелегально оформленным сотрудником на работе произойдет несчастный случай – его семья не сможет рассчитывать на компенсацию. Если же он получает часть зарплаты в конверте, то хоть общее трудовое законодательство на него и распространяется, но здесь речь пойдет о меньшем уровень пенсии, меньшем уровне оплаты отпуска, выходного пособия и других официальных выплат.

"Война теневому оформлению объявлена, но она до сих пор позиционная и с переменным успехом. Количество неоформленных работников как достигла 30-50%, так на этой отметке и остается. Ведь работодатели придумывают новые способы обхода закона", – подытожил Дудин.