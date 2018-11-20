''Интер'' собрал в Киеве сбежавших в Россию певиц (фото, видео)
В Киеве заметили украинских звезд, которые живут и работают в России. Они приехали в столицу, чтобы выступить телеканале "Интер".
Певицы Таисия Повалий и Ани Лорак приехали ради съемок новогоднего концерта "Главная елка страны" на "Интере". Также на мероприятии выступили София Ротару, Надежда Мейхер-Грановская и Злата Огневич.
Наша любимая Таечка на съемках «главной елки страны», от всеми любимого телеканала Интер🥳🎄💃 #таисияповалий #повалий #новыйгод #главнаяелкастраны #интер #теплыйхлеб #нольноль #королева #нашаТая #народнаяартистка #золотойголос #муза #povaliy #taisiyapovaliy #tpovaliyofficial #tpovaliy_photo #love #music #singer #queen #happynewyear
Уже сегодня 19 ноября София Михайловна @sofiarotaru.official 😍😍😍 примет участие в съёмках новогоднего огонька телеканала ИНТЕР. Будет премьера песни🙌🙌🙌🙌🙌 Безуууууумно ждууууу😄😄😄❤❤❤ #СофияРотару#любимая#самаялучшая#моялюбовь#мояжизнь#SofiaRotaru#сегодня##19ноября#съёмки#ИНТЕР#скороновыйгод#премьерапесни
Ранее украинская певица Ани Лорак, выступающая в России, заинтриговала сеть возвращением в Киев. Она показала новое фото и пообещала "много сюрпризов". Фанат делятся догадками - некоторые считают, что артистка приехала в Киев, чтобы развестись.