''Интер'' собрал в Киеве сбежавших в Россию певиц (фото, видео)

На концерте на "Интере" выступят опальные звезды - Повалий и Лорак.

В Киеве заметили украинских звезд, которые живут и работают в России. Они приехали в столицу, чтобы выступить телеканале "Интер".

Певицы Таисия Повалий и Ани Лорак приехали ради съемок новогоднего концерта "Главная елка страны" на "Интере". Также на мероприятии выступили София Ротару, Надежда Мейхер-Грановская и Злата Огневич.

Ранее украинская певица Ани Лорак, выступающая в России, заинтриговала сеть возвращением в Киев. Она показала новое фото и пообещала "много сюрпризов". Фанат делятся догадками - некоторые считают, что артистка приехала в Киев, чтобы развестись.