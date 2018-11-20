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''Интер'' собрал в Киеве сбежавших в Россию певиц (фото, видео)

20:12, 20 ноября 2018
Общество
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На "Интере" выступит Лорак / фото instagram.com/anilorak

Певицы Таисия Повалий и Ани Лорак приехали ради съемок новогоднего концерта "Главная елка страны" на "Интере". Также на мероприятии выступили София Ротару, Надежда Мейхер-Грановская и Злата Огневич. 

#интер #сон

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

Ранее украинская певица Ани Лорак, выступающая в России, заинтриговала сеть возвращением в Киев. Она показала новое фото и пообещала "много сюрпризов". Фанат делятся догадками - некоторые считают, что артистка приехала в Киев, чтобы развестись.

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Теги: #Интер#Ани Лорак#Таисия Повалий