Лобода снова угодила в больницу
Перенесшая операцию на почке украинская певица Светлана Лобода, которая после этого побывала на гастролях в Германии, снова угодила в больницу.
Читайте такжеРастрепанная Лобода покорила сеть новым фото
Об этом сама артистка сообщила на своей странице в Instagram. "Сегодня мой день начался в Боткинской больнице. Спасибо огромное всем врачам за внимание и поддержку. Особую благодарность хочу выразить своей подруге и соседке по палате -твоя помощь в самой экстренной ситуации абсолютно бесценна. Благодарю тебя", - говорится в ее сообщении.
Также Светлана Лобода добавила, что потихоньку ее организм восстанавливается.
Сегодня мой день начался в Боткинской больнице. Спасибо огромное всем врачам за внимание и поддержку 🤲Особую благодарность хочу выразить своей подруге и соседке по палате- @anitatsoy - твоя помощь в самой экстренной ситуации- абсолютно бесценна. Благодарю тебя 🙏 Потихоньку организм восстаеавливается, а это значит, что впереди нас ждет еще больше встреч и концертов. Дай Бог . Совсем скоро мы отправляемся в тур по Уралу, а пока готовим для вас наш новый блокбастер #instadrama #video #comingsoon #держиголовувыше#будьсильным#всегда
Ранее СМИ сообщали, что Светлану Лободу 30 октября выписали из Боткинской больницы Москвы после срочной операции на почках. 36-летняя певица покинула клинику, но не одна. Как пишет издание Super, забрать ее приехал лидер группы Rammstein - Тилль Линдеманн. Журналистам удалось снять эксклюзивные кадры впервые появившейся вместе на людях пары. Ради этого Тилль отложил съемки нового клипа в Европе.
Напомним, что некоторые СМИ называют солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна отцом второго ребенка Лободы.