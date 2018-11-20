Лобода снова угодила в больницу

Светлана Лобода рассказала, что ее сегодняшний день начался в Боткинской больнице.

Перенесшая операцию на почке украинская певица Светлана Лобода, которая после этого побывала на гастролях в Германии, снова угодила в больницу.

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Об этом сама артистка сообщила на своей странице в Instagram. "Сегодня мой день начался в Боткинской больнице. Спасибо огромное всем врачам за внимание и поддержку. Особую благодарность хочу выразить своей подруге и соседке по палате -твоя помощь в самой экстренной ситуации абсолютно бесценна. Благодарю тебя", - говорится в ее сообщении.

Также Светлана Лобода добавила, что потихоньку ее организм восстанавливается.

Ранее СМИ сообщали, что Светлану Лободу 30 октября выписали из Боткинской больницы Москвы после срочной операции на почках. 36-летняя певица покинула клинику, но не одна. Как пишет издание Super, забрать ее приехал лидер группы Rammstein - Тилль Линдеманн. Журналистам удалось снять эксклюзивные кадры впервые появившейся вместе на людях пары. Ради этого Тилль отложил съемки нового клипа в Европе.

Напомним, что некоторые СМИ называют солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна отцом второго ребенка Лободы.