Лобода показала сексуальное фото в нижнем белье
Украинская певица Светлана Лобода, выступающая в России, завела сеть новым фото в нижнем белье.
Снимок артистка опубликовала в историяхInstagram. На фото Лобода в черном бюстгальтере позирует на заднем сидении автомобиля.
Также певица заинтриговала фанатов обещаниями "нового блокбастера" на песню Instadrama.
Сегодня мой день начался в Боткинской больнице. Спасибо огромное всем врачам за внимание и поддержку Особую благодарность хочу выразить своей подруге и соседке по палате- @anitatsoy - твоя помощь в самой экстренной ситуации- абсолютно бесценна. Благодарю тебя Потихоньку организм восстаеавливается, а это значит, что впереди нас ждет еще больше встреч и концертов. Дай Бог . Совсем скоро мы отправляемся в тур по Уралу, а пока готовим для вас наш новый блокбастер #instadrama #video #comingsoon #держиголовувыше#будьсильным#всегда
Ранее Ани Лорак заинтриговала сеть возвращением в Киев.