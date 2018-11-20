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Лобода показала сексуальное фото в нижнем белье

18:35, 20 ноября 2018
Общество
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Откровенное фото Лободы взорвало сеть / фото instagram.com/lobodaofficial/

Снимок артистка опубликовала в историяхInstagram. На фото Лобода в черном бюстгальтере позирует на заднем сидении автомобиля.

Лобода в белье удивила сеть / instagram.com/lobodaofficial/

Также певица заинтриговала фанатов обещаниями "нового блокбастера" на песню Instadrama.

Ранее Ани Лорак заинтриговала сеть возвращением в Киев.

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Теги: #Светлана Лобода#Лобода