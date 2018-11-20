"Много сюрпризов": Ани Лорак заинтриговала сеть возвращением в Киев
17:24, 20 ноября 2018Общество
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Ани Лорак вернулась в Киев и показала новое фото в блестящем наряде.
Ани Лорак вернулась в Киев / фото instagram.com/anilorak/
Украинская певица Ани Лорак, выступающая в России, заинтриговала сеть возвращением в Киев.
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В Instagram певица показала новое фото и пообещала "много сюрпризов". Фанат делятся догадками - некоторые считают, что Ани Лорак приехала в Киев, чтобы развестись.
Ранее сообщалось, что Ани Лорак показала грудь в откровенном декольте
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