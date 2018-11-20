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"Много сюрпризов": Ани Лорак заинтриговала сеть возвращением в Киев

17:24, 20 ноября 2018
Общество
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Ани Лорак вернулась в Киев / фото instagram.com/anilorak/

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В Instagram певица показала новое фото и пообещала "много сюрпризов". Фанат делятся догадками - некоторые считают, что Ани Лорак приехала в Киев, чтобы развестись.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак показала грудь в откровенном декольте 

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