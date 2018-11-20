Скандальная участница шоу "Танцы со звездами" ответила хейтерам в видеообращении

Многие недовольны тем, что Леся Никитюк попала в финал шоу "Танцы со звездами".

Украинская телеведущая и участница проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1" Леся Никитюк ответила хейтерам.

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Соотвествующее обращение опубликовано в Instagram-аккаунте "Танцев". "Всем тем, кто не согласен с моим прохождение в финал народного шоу "Танцы со звездами", хочется сказать следующее. Голосуйте за свои любимые пары, а вы, любимые пары, сделайте все возможное, чтобы за вас голосовали", — заявила Никитюк.

Ранее украинская телеведущая Леся Никитюк своеобразно ответила судьям шоу "Танцы со звездами" на их критику в ее адрес. Она опубликовала снимок, сделанный в фотошопе, на котором изображены судьи шоу Екатерина Кухар и Влад Яма, танцующие в паре.