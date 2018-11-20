Пострадавший в роковом ДТП актер "Дизель Шоу" на костылях вернулся к съемкам (фото)

В роковом ДТП под Киевом погибла участница "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Среди пострадавших в аварии - Егор Крутоголов.

Актер и художественный руководитель "Дизель Шоу" Егор Крутоголов, пострадавший в роковом ДТП, унесшем жизнь Марины Поплавской, вернулся к работе.

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На днях у артиста состоялся первый съемочный день после перерыва почти в месяц. Об этом сообщается на странице "Дизель Cтудио" в Facebook.

Популярный актер отработал одну смену на новом молодежном сериале "Медфака" - о перипетиях учебы в медакадемии и жизни в общежитии будущих медиков.

Несмотря на костыли, с помощью которых актер пока что передвигается, Крутоголов играл роль по первоначальному сценарию.

Как сообщал УНИАН, 20 октября под Киевом произошло ДТП, в котором столкнулись автобус с артистами "Дизель Шоу" и грузовик. Авария произошла утром на Житомирской трассе. В результате ДТП скончалась любимица публики Марина Поплавская.