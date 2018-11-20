Тодоренко и Топалов похвастались обручальными кольцами (видео)

На своей странице в Instagram Топалов поделился видео из машины, в котором он и Регина поют его новую песню "Там, где ты".

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