Опальная Ани Лорак приехала в Киев (фото)

Певица опубликовала в Instagram сделанное в лифте фото, на котором Киев отмечен в качестве геолокации.

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая уже долгое время живет и работает в России и недавно ездила по ней с гастрольным туром, приехала в Киев.

Певица опубликовала в Instagram сделанное в лифте фото, на котором Киев отмечен в качестве геолокации. Кроме того, она опубликовала несколько фото в InstaStories ы хештегом "Киев".

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Снимок артистка не стала комментировать. Однако ему очень обрадовались украинские поклонники Лорак, которые заявили, что с нетерпением ждут ее концертов.

"Каролина, очень приятно, что вы на родине. Очень больно осознавать, что это редкость. Приезжайте чаще, мы вас любим!" "Welcome back to Ukraine", "Ани, когда шоу в Украине? мы очень ждем вас", "Наконец-то дома!" "В Украине вас безумно любят и ждут", "Так хочется ваших концертов в Украине!" - написали комментаторы.

Как сообщал УНИАН, экс-"регионалку" Герман раскритиковали в сети за неудачную прическу.