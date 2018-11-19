Скандальная участница "Танцев со звездами" ответила на критику судей одним "фото"

Не всем понравилось "фото" Никитюк с судьями шоу "Танцы со звездами".

Украинская телеведущая Леся Никитюк своеобразно ответила судьям шоу "Танцы со звездами" на их критику в ее адрес.

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На своей странице в Instagram скандальная участница "Танцев со звездами" опубликовала снимок, сделанный в фотошопе, на котором изображены судьи шоу Екатерина Кухар и Влад Яма, танцующие в паре.

На обнародованном фото на месте жюри сидит сама Леся Никитюк, Дмитрий Комаров и Павел Зибров. Все они держат оценку "2".

Как сообщал УНИАН, на этой неделе после оценок судей и зрительского голосования проект "Танцы со звездами" покинули Павел Вишняков и Юлия Сахневич.