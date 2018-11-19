Постаревший актер сериала "Счастливы вместе" напугал внешним видом

Роль в сериале "Счастливы вместе" стала главной в жизни Виктора Логинова.

43-летний актер Виктор Логинов, сыгравший Гену Букина в сериале "Счастливы вместе", опубликовал фото, на которых подписчики с трудом его узнали.

Он опубликовал пост в своем Instagram - в сильно постаревшем мужчине с бородой поклонники не узнали "Гену Букина". В комментариях даже начали спрашивать, все ли хорошо у актера.

Как сообщалось, российский актер и ведущий Дмитрий Нагиев заметно потерял в весе и кажется очень измученным.

Поклонники обратили внимание на то, что у 51-летнего Нагиева заметно ввалились щеки, поэтому создалось впечатление, что на его лице остался один огромный нос. Нагиев выглядел очень уставшим, немного помятым и болезненно худым.