Опубликовано последнее сообщение звезды 90-х Евгения Осина

Несмотря на алкогольную зависимость и слабое здоровье, Евгений Осин продолжал писать песни.

Несмотря на пристрастие к алкоголю и проблемы со здоровьем, российский певец Евгений Осин до последних дней продолжал писать песни.

Перед смертью Евгений Осин связывался со своим товарищем и коллегой по сцене Андреем Ковалевым, пишет КП.

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"Андрюха, это снова Евгений Осин. Я из последних сил пишу песни, но не на заказ, а от души", – говорилось в последнем сообщении артиста.

"Я тебе написал такую песню, что она порвет все твои хиты", – уверил друга Евгений Осин. Он даже спланировал, кто в новой композиции будет играть гитарное соло – эту роль певец доверил гитаристу Вадим Вершин, который сотрудничал со многими звездами российской эстрады.

Это было последнее сообщение, которое Евгений Осин оставил своему другу и коллеге Ковалеву.

Как сообщали СМИ, советский и российский певец Евгений Осин умер у себя дома в Москве в возрасте 54 лет.