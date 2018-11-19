"Не хочу быть третьей лишней": Полякова представила откровенный сингл

Поклонники уже успели оценить новый хит Оли Поляковой.

"Королева ночи" Оля Полякова подарила своим поклонникам новый сингл — на этот раз очень чувственный и откровенный. Сильная песня "Любовница" уже вызвала волну восторженных комментариев на официальной youtube-страничке Поляковой.

Новый хит Поляковой — исповедь любовницы, которая понимает, что украла любовь у другой женщины. При этом в песне поется: "Я возвращу все, что украла, любовницей быть я не выбирала".

Автором музыкы и слов выступила Ольга Животкова (Бажана).

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Поклонники Поляковой поспешили оставить свои комментарии в Youtube относительно нового хита своей любимицы.

"Круто, душевно, цепляет за самые глубокие струны души!" — пишет Vikafm Otyn.

"Какая прекрасная песня и исполнение. Восхищаюсь творчеством и бешеной энергетической силой. Безумно нравится видео. Спасибо за приятные моменты", — благодарит _aleks 2018.

"Аж кровь в жилах стынет от вокала, проникает в сердце... Очень, очень, очень красивая, хорошая песня и ролик супер. Такие песни будут жить вечно! Оля, Вы наша Легенда. Спасибо что дарите Миру такое прекрасное и не повторимое", — восхищается Вячeслав Тимшин.

"Трогательно и жизненно. Браво!﻿" — лаконично благодарит Инна Ялтанец.

"Оля, песня шикарная! Очень близкая, очень зацепило) У меня аж слезы на глазах! Спасибо вам большое!" — отмечает Юлия Таранец.

"Я даже не узнаю голос Оли, но песня великолепная", — пишет Марина Иванова.

"Непривычно видеть Олю в таком амплуа, но ее голос безграничен, мне кажется этой девушке подойдет любой репертуар, и такой песне есть место быть! Глубокое исполнение", — подчеркивает Анастасия Юрьева.

Напомним, ранее Оля Полякова полностью обнажилась на Мальдивах.