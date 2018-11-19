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Надя Дорофеева шокировала поклонников сменой имиджа (фото, видео)

15:39, 19 ноября 2018
Общество
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Дорофеева удивила поклонников / фото instagram.com/nadyadorofeeva

Снимки, на которых артистка появилась с новой стрижкой, опубликованы на ее странице в Instagram.

На фото Дорофеевой видно, что теперь у нее темные волосы и стрижка-каре. Поклонники в комментариях гадают: певица действительно подстриглась или это парик.

Дорофеева удивила поклонников / фото instagram.com/nadyadorofeeva

Также певица опубликовала видео с "Танцев со звездами", на котором она танцует с участником шоу Ираклием Макацарией. На записи также можно увидеть новую прическу Дорофеевой.

Ранее известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, опубликовала фотографию, на которой она предстала в новом имидже.

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Теги: #фото#Надя Дорофеева