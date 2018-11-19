Надя Дорофеева шокировала поклонников сменой имиджа (фото, видео)
Солистка группы "Время и стекло", известная украинская певица Надя Дорофеева удивила фанов новым образом.
Снимки, на которых артистка появилась с новой стрижкой, опубликованы на ее странице в Instagram.
На фото Дорофеевой видно, что теперь у нее темные волосы и стрижка-каре. Поклонники в комментариях гадают: певица действительно подстриглась или это парик.
Также певица опубликовала видео с "Танцев со звездами", на котором она танцует с участником шоу Ираклием Макацарией. На записи также можно увидеть новую прическу Дорофеевой.
Танцы .... Вчера танцевала с крутейшими @maqatsa и @zlayazaya_official ! Ребята , вы очень ♥️ восхищаюсь, когда люди настолько трудоспособны .спасибо @maqatsa за то, что шутил все время 😂, а @zlayazaya_official , что все время держала в тонусе )) Всем парам в финале желаю кайфовать . Вы все крутыши!!! @lastochkin_igor @lesia_nikituk 👏
Ранее известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, опубликовала фотографию, на которой она предстала в новом имидже.