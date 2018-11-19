52-летняя Ольга Сумская показала лицо без макияжа (фото)

Без мейкапа Сумская выглядит отлично, хотя, по ее признанию, ей приходится часто наносить на лицо большое количество грима перед съемками.

52-летняя украинская актриса Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа. Соответствующее фото артистка опубликовала в Instagram. Читайте также"Целовал и шептал на ушко": Цекало поймали на измене сестре Брежневой - СМИ (видео) "На репетицию можно и без макияжа", - подписала снимок актриса. Без мейкапа Сумская выглядит отлично, хотя, по ее признанию, ей приходится часто наносить на лицо большое количество грима перед съемками. Как сообщал УНИАН, Пугачева в стильном наряде растрогала сеть фото с внуками.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter