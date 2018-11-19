52-летняя Ольга Сумская показала лицо без макияжа (фото)
13:40, 19 ноября 2018Общество
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Без мейкапа Сумская выглядит отлично, хотя, по ее признанию, ей приходится часто наносить на лицо большое количество грима перед съемками.
Соответствующее фото артистка опубликовала в Instagram / Instagram Ольга Сумская
52-летняя украинская актриса Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа.
Соответствующее фото артистка опубликовала в Instagram.
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"На репетицию можно и без макияжа", - подписала снимок актриса.
Без мейкапа Сумская выглядит отлично, хотя, по ее признанию, ей приходится часто наносить на лицо большое количество грима перед съемками.
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