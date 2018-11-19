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52-летняя Ольга Сумская показала лицо без макияжа (фото)

13:40, 19 ноября 2018
Общество
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Соответствующее фото артистка опубликовала в Instagram / Instagram Ольга Сумская

Соответствующее фото артистка опубликовала в Instagram.

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"На репетицию можно и без макияжа", - подписала снимок актриса.

Без мейкапа Сумская выглядит отлично, хотя, по ее признанию, ей приходится часто наносить на лицо большое количество грима перед съемками.  

Как сообщал УНИАН, Пугачева в стильном наряде растрогала сеть фото с внуками.

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Теги: #актриса#Ольга Сумская