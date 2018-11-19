Ани Лорак на росТВ "засветила" грудь в "опасном" декольте (видео)

Ани Лорак опять похвасталась глубоким декольте.

Опальная украинская певица Ани Лорак приняла участие в концерте "Субботний вечер" на пропагандистском канале "Россия 1".

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Видео выступления артистки опубликовано на YouTub'е канала. Как можно увидеть на записи, Ани Лорак вышла на сцену в прозрачном платье нежно-розового цвета из глубоким декольте.

В комментариях под видео выступления певицы раскритиковали ее вульгарный наряд и макияж.

Ранее скандальная украинская певица Ани Лорак показала видео со съемок российского шоу "Голос" и нарвалась на волну критики в сети. На нем она предстает в экстремальном мини.