"Целовал и шептал на ушко": Цекало поймали на измене сестре Брежневой - СМИ (видео)

С нынешней супругой Викторией Галушкой, сестрой Веры Брежневой, шоумен познакомился в Киеве больше десяти лет назад.

Популярного российского продюсера Александа Цекало, который женат на сестре Веры Брежневой, застукали за изменой. Мужчина засветился в ресторане вместе с неизвестной брюнеткой.

Цекало не стеснялся демонстрировать чувства: то и дело пара целовалась, продюсер нашептывал своей спутнице что-то на ухо и нежно прикасался губами к рукам. Об этом сообщает российское издание "СтарХит".

Читайте такжеФотографии полностью голой Рианны "слили" в сетьВ распоряжении издания оказались кадры, сделанные недавно в итальянском ресторане в центре столицы. Там продюсер в присутствии посетителей и друзей, среди которых был актер Игорь Жижикин, не стеснялся демонстрировать чувства к знойной брюнетке: то и дело сливался с ней в страстных поцелуях, нашептывал что-то на ухо и нежно прикасался губами к рукам.

Покинули заведение Александр и его спутница около часа ночи также вместе. Однако пока неизвестно, кем является подруга известного продюсера.

С нынешней супругой Викторией Галушкой, сестрой Веры Брежневой, шоумен познакомился в Киеве больше десяти лет назад.

Как сообщал УНИАН, в соцсетях обсуждают, что давший трещину брак певицы Ани Лорак и турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, которого недавно уличили в измене, движется к разводу. Однако, по словам астролога Влад Росса, разводом в гороскопе певицы не пахнет.



