Лобода восхитила сеть фото в мини-платье

Снимок Лободы набрал более 100 тысяч лайков.

Украинская певица Светлана Лобода, выступающая в России, порадовала фанатов новым фото.

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Снимок артистка опубликовала в Instagram. На нем она предстает в блестящем мини-платье с открытой спиной. Сопроводила фото Лобода словами из песни InstaDrama.

"Попа красивая", "Крутая", "Идеальная", "Воу! Лучшая!", "Какая красотка", "Как всегда великолепна", "Платье шикарное", "Фигура огонь", "Богиня", - пишут в комментариях.

Ранее поклонники заметили украинскую певицу Светлану Лободу вместе с Тиллем Линдеманном у входа в концертный зал в Берлине.