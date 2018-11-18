Лобода восхитила сеть фото в мини-платье
05:01, 18 ноября 2018Общество
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Снимок Лободы набрал более 100 тысяч лайков.
Поклонники восхищаются фото Лободы / фото instagram.com/lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода, выступающая в России, порадовала фанатов новым фото.
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Снимок артистка опубликовала в Instagram. На нем она предстает в блестящем мини-платье с открытой спиной. Сопроводила фото Лобода словами из песни InstaDrama.
"Попа красивая", "Крутая", "Идеальная", "Воу! Лучшая!", "Какая красотка", "Как всегда великолепна", "Платье шикарное", "Фигура огонь", "Богиня", - пишут в комментариях.
Ранее поклонники заметили украинскую певицу Светлану Лободу вместе с Тиллем Линдеманном у входа в концертный зал в Берлине.
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