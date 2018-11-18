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Лобода восхитила сеть фото в мини-платье

05:01, 18 ноября 2018
Общество
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Поклонники восхищаются фото Лободы / фото instagram.com/lobodaofficial

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Снимок артистка опубликовала в Instagram. На нем она предстает в блестящем мини-платье с открытой спиной. Сопроводила фото Лобода словами из песни InstaDrama.

"Попа красивая", "Крутая", "Идеальная", "Воу! Лучшая!", "Какая красотка", "Как всегда великолепна", "Платье шикарное", "Фигура огонь", "Богиня", - пишут в комментариях.

Ранее поклонники заметили украинскую певицу Светлану Лободу вместе с Тиллем Линдеманном у входа в концертный зал в Берлине.

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Теги: #фото#Светлана Лобода