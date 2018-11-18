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Умерла известная украинская певица

01:25, 18 ноября 2018
Общество
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Петриненко было 88 лет / Скриншот

Об этом сообщил режиссер Сергей Проскурня в facebook. "Только что отошла в вечность Диана Петриненко... мама Тараса... Дианочка... Люблю", - написал Проскурня.

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Генеральный продюсер UA: Украинское радио Дмитрий Хоркин анонсировал радиопрограмму, посвященную звезде украинской сцены в 60-80-х. 

Диана Петриненко родилась 8 февраля 1930 года в Черкасской области. Окончила Киевское музыкальное училище и Киевскую консерваторию (1955).

В 1955-1958 годах - солистка (сопрано) Государственной хоровой капеллы "Думка", в 1962-1988 годах - солистка Киевской филармонии. 

Как сообщалось, советский и российский певец Евгений Осин 17 ноября умер у себя дома в Москве в возрасте 54 лет.

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Теги: #смерть#певица