Названы дата и место похорон Евгения Осина

Похороны Евгения Осина, предварительно, пройдут 20 ноября.

Российского и советского певца Евгения Осина похоронят 20 ноября на Троекуровском кладбище в Москве.

Об этом сообщил музыкальный продюсер Андрей Разин на своей странице в Instagram. Он назвал данную информацию предварительной.

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РосСМИ отмечают, что причина смерти певца неизвестна. Коллеги и знакомые Осина ранее рассказывали о его алкогольной зависимости.

Евгений Осин - советский и российский певец, музыкант, известен как автор хитов "Качка" и "Плачет девушка в автомате".

Как сообщали СМИ, советский и российский певец Евгений Осин умер у себя дома в Москве в возрасте 54 лет.