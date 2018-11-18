Названы дата и место похорон Евгения Осина
Российского и советского певца Евгения Осина похоронят 20 ноября на Троекуровском кладбище в Москве.
Об этом сообщил музыкальный продюсер Андрей Разин на своей странице в Instagram. Он назвал данную информацию предварительной.
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РосСМИ отмечают, что причина смерти певца неизвестна. Коллеги и знакомые Осина ранее рассказывали о его алкогольной зависимости.
Евгений Осин - советский и российский певец, музыкант, известен как автор хитов "Качка" и "Плачет девушка в автомате".
Как сообщали СМИ, советский и российский певец Евгений Осин умер у себя дома в Москве в возрасте 54 лет.
Похороны Евгения Осина, предварительно, пройдут 20 ноября на Троекуровском кладбище города Москвы🙏 Евгений Осин – российский певец и автор песен. Слушатели полюбили артиста за композиции «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя» и другие. Евгений Викторович Осин, автор знаменитых шлягеров 90-х, родился в Москве в октябре 1964 года. Отец мальчика – Виктор – работал водителем троллейбуса. Родители подарили сыну сестренку Альбину. Когда ребенку исполнилось 9 лет, папа ушел из семьи, а дети остались с матерью. Отец был сектантом – относился к адвентистам седьмого дня. После того как родители разошлись, маме с ребятами дали двухкомнатную квартиру в Текстильщиках. Последние время Женя жил один. Царствие ему Небесное 🙏