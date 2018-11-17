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Умер известный российский певец - автор хита 90-х "Плачет девушка в автомате" (видео)

21:14, 17 ноября 2018
Общество
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Осин умер в возрасте 54 лет / Evgeniy Osin (Сообщество) / ВКонтакте

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на директора музыканта Александра Сидоренко.

Он подтвердил, что артист скончался сегодня. Вопрос по поводу похорон решается. 

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Информацию о смерти артиста также разместила на своей странице в Instagram певица Наталья Штурм. Она была подругой Осина.

РосСМИ сообщают, что что причина смерти певца неизвестна. Коллеги и знакомые Осина ранее рассказывали о его алкогольной зависимости.

Евгений Осин родился 4 октября 1964 года. Популярность артисту принесли песни "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Качка" и другие.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября в возрасте 95 лет умер американский писатель, создатель множества персонажей комиксов Marvel Стен Ли.

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Теги: #смерть#певец