Умер известный российский певец - автор хита 90-х "Плачет девушка в автомате" (видео)
Советский и российский певец Евгений Осин умер у себя дома в Москве в возрасте 54 лет.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на директора музыканта Александра Сидоренко.
Он подтвердил, что артист скончался сегодня. Вопрос по поводу похорон решается.
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Информацию о смерти артиста также разместила на своей странице в Instagram певица Наталья Штурм. Она была подругой Осина.
РосСМИ сообщают, что что причина смерти певца неизвестна. Коллеги и знакомые Осина ранее рассказывали о его алкогольной зависимости.
Евгений Осин родился 4 октября 1964 года. Популярность артисту принесли песни "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Качка" и другие.
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