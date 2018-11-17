Умер известный российский певец - автор хита 90-х "Плачет девушка в автомате" (видео)

Скончался певец Евгений Осин, ему было 54 года.

Советский и российский певец Евгений Осин умер у себя дома в Москве в возрасте 54 лет.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на директора музыканта Александра Сидоренко.

Он подтвердил, что артист скончался сегодня. Вопрос по поводу похорон решается.

Читайте такжеУмер актер из "Дальнобойщиков" и "Тихого Дона"

Информацию о смерти артиста также разместила на своей странице в Instagram певица Наталья Штурм. Она была подругой Осина.

РосСМИ сообщают, что что причина смерти певца неизвестна. Коллеги и знакомые Осина ранее рассказывали о его алкогольной зависимости.

Евгений Осин родился 4 октября 1964 года. Популярность артисту принесли песни "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Качка" и другие.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября в возрасте 95 лет умер американский писатель, создатель множества персонажей комиксов Marvel Стен Ли.