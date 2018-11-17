Ко Дню студента львовских львов одели в мантии (фото)

Кроме того, в центре города состоялся флешмоб в виде буккросинга среди молодежи.

По случаю Дня студента утром в субботу, 17 ноября, скульптуры львов возле Ратуши, а также памятник к 100-летию ЗУНР одели в мантии.

Как сообщили в пресс-службе ЛГС, скульптуры львов во Львове каждый год на День студента одевают в мантии, однако сегодня эту традицию впервые распространили и на недавно установленный памятник к 100-летию ЗУНР на ул. Городоцкой, 40.

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С одевания мантий на львовских львов в городе началось празднование Дня студента. После этого студенты устроили флешмоб по обмену книгами, которые после прочтения необходимо будет передавать другим студентам.

«Мы, совместно с коллегами из студенческого совета Львова и Львовского городского совета, одели в мантию крупнейшего льва города, который был установлен к столетию ЗУНР. По моему мнению, мы просто обязаны его посвятить в ряды студенчества. После того переодели в мантии и двух меньших львов возле городской Ратуши. Также организовали флешмоб в виде буккросинга среди молодежи Львова, потому что это хорошая возможность обменяться своими любимыми книгами, которые являются символом знаний и мудрости», — рассказал студенческий мэр Львова Александр Николяк.

С его слов, студенты принесли подписанные книги с пожеланием для людей, которые возьмут их почитать. После того, студент в сети Facebook публично должен передать эту книгу дальше с призывом к чтению.

«День студента происходит уже более десяти лет во Львове. Традиции не меняются, а наоборот дополняются и поддерживаются новые идеи наших коллег и молодежи Львова в целом», — добавил Александр Николяк.

Отметим, ежегодно 17 ноября Студенческий совет Львова приходит и одевает в мантию и квадратную академическую шапочку львовских львов, тем самым свидетельствуя им свое почтение.