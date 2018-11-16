"Шедеврально": Макс Барских покорил фанатов новым клипом в стиле 80-х

Создатели клипа постарались воссоздать атмосферу британской программы канала BBC "Top of the Pops", которая являлась своего рода телеверсией национального хит-парада.

Украинский певец Макс Барских выпустил видео на песню "Берега", которая станет заглавной в его новом альбоме "Семь".

Видео было опубликовано на официальном Youtube-канале певца.

Видеоработа пронизана духом 80-х годов прошлого века. В клипе женская команда из операторов, режиссеров и звукорежиссеров работают над записью выступления для телевидения. Создатели клипа постарались воссоздать атмосферу британской программы канала BBC "Top of the Pops", которая являлась своего рода телеверсией национального хит-парада.

Читайте также"ВИА Гра" выпустила первый клип в новом составе (видео)

На видео Макс Барских спускается на сцену в огромной ракушке. Вокруг него танцуют девушки в купальниках, шапочках для плаванья и туфлях на шпильках.

"Создавая эту работу, мы наблюдали за тем, что происходит вокруг: в музыке, моде и кино. Сегодня настоящим трендом становятся 80-е. Именно поэтому мы выбрали такой вектор для своей премьеры", - прокомментировал новую видеоработу певец.

Фанаты хорошо оценили новое видео и оставили под ним много позитивных комментариев.

"Это нечто просто! Эйфория, ни с чем не сравнимое удовольствие", "Шедеврально", "Я в восторге", "Очередной шедевр гения современности", - пишут комментаторы.

Как сообщал УНИАН, в августе Макс Барских презентовал песню "Вспоминай", которая также войдет в его новый альбом.