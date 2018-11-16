"Платье как штора": оранжево-розовый наряд Насти Каменских раскритиковали в сети (фото)
12:57, 16 ноября 2018Общество
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Певица вышла на красную дорожку в ярком платье необычного кроя оранжево-розового цвета с длинным подолом, оголенным плечом и крупным цветком.
Фотографиями с 19-й ежегодной церемонии награждения премии Latin GRAMMY Awards в Лас-Вегасе певица поделилась у себя в Instagram / Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских вызвала неоднозначную реакцию у фанов нарядом, который она выбрала для выхода в свет.
Фотографиями с 19-й ежегодной церемонии награждения премии Latin GRAMMY Awards в Лас-Вегасе певица поделилась у себя в Instagram.
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Певица вышла на красную дорожку в ярком платье необычного кроя оранжево-розового цвета с длинным подолом, оголенным плечом и крупным цветком.
"Настя красивая, а платье как штора", "Настя, может, и супер, но платье ужас, как можно такое надеть, на занавески похоже", "Что за карнавальное платье?", "Платье ужасное", - написали фолловеры певицы.
Как сообщал УНИАН, ранее Лорак разнесли в Instagram за экстремальное мини.
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