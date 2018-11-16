Это не шутка: Петросян и Степаненко развелись после 32 лет брака
09:27, 16 ноября 2018Общество
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Как сообщил адвокат Петросяна, Степаненко всячески затягивала этот процесс.
Петросян и Степаненко развелись / Скриншот
Хамовнический суд Москвы официально расторг брак российских артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.
Об этом сообщил в пятницу адвокат юмориста Сергей Жорин, передает ТАСС.
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"Хамовнический суд только что удовлетворил наше требование о расторжении брака, несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала этот процесс. Мы считаем это маленькой, но важной победой. Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком", - сказал защитник.
Как сообщал УНИАН, о расставании российских комиков Евгения Петросяна и Елены Степаненко стало известно 3 августа. Сейчас супруги делят совместно нажитое имущество.
Также сообщалось, что причиной развода, вероятно, стала молодая любовница Петросяна.
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