Счастливые и влюбленные: Галкин показал видео с Пугачевой
Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин порадовал своих подписчиков в Instagram новым видео с Примадонной.
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На опубликованном в соцсети ролике звездные супруги выглядят очень счастливыми. Сначала в кадре появляются юморист и певица с мороженым, потом они запечатлены танцующими. Затем Галкин показал, как они с Пугачевой сидят при свечах в романтической обстановке.
Кроме того, на записи можно увидеть детей звездной пары, а в конце - Примадонну в открытой полупрозрачной белой блузе без нижнего белья.
Галкин сопроводил видео очень лаконичной подписью - просто сердечком.
Как сообщал УНИАН, ранее в шоу российского рэпера Басты Галкин ответил на неудобные вопросы об отношениях и разводе с Пугачевой.
Как сообщал УНИАН, в октябре в российской прессе появились слухи о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина. По информации росСМИ, причиной возможного расставания пары якобы является роман юмориста с телеведущей Юлией Барановской.