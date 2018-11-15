Счастливые и влюбленные: Галкин показал видео с Пугачевой

Стоит отметить, что ролик с Пугачевой и Галкиным смонтирован из архивных видео.

Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин порадовал своих подписчиков в Instagram новым видео с Примадонной.

Читайте такжеГалкин прокомментировал слухи о разводе с Пугачевой (фото)

На опубликованном в соцсети ролике звездные супруги выглядят очень счастливыми. Сначала в кадре появляются юморист и певица с мороженым, потом они запечатлены танцующими. Затем Галкин показал, как они с Пугачевой сидят при свечах в романтической обстановке.

Кроме того, на записи можно увидеть детей звездной пары, а в конце - Примадонну в открытой полупрозрачной белой блузе без нижнего белья.

Галкин сопроводил видео очень лаконичной подписью - просто сердечком.

Как сообщал УНИАН, ранее в шоу российского рэпера Басты Галкин ответил на неудобные вопросы об отношениях и разводе с Пугачевой.

Как сообщал УНИАН, в октябре в российской прессе появились слухи о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина. По информации росСМИ, причиной возможного расставания пары якобы является роман юмориста с телеведущей Юлией Барановской.