Самая скандальная участница "Танцев со звездами" станцевала стриптиз на телешоу (фото)

В процессе танца Леся ловко разорвала на себе майку и брюки, оставшись в черном боди.

Украинская телеведущая и самая скандальная участница "Танцев со звездами" Леся Никитюк исполнила стриптиз в новом выпуске игрового шоу "Хто зверху?".

Соответствующее видео звезда опубликовала в своих InstaStories.

В новом выпуске на "Новом канале" зрителей ожидает пикантное состязание - стриптиз в исполнении капитана женской команды Леси Никитюк.

Читайте также"Девушка с трассы": Лорак разнесли в Instagram за экстремальное мини (видео)Участницы должны были станцевать мужской стриптиз. Три обязательных условия: прокрутиться на пилоне, обыграть галстук и снять с себя брюки одним движением. В процессе танца Леся ловко разорвала на себе майку и брюки, оставшись в черном боди.

Как сообщал УНИАН, популярная украинская ведущая и самая скандальная участница проекта 'Танцы со звездами'' вызвала споры в сети опубликовав фото, на котором она полностью обнаженной позирует в ванной.