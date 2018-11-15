"Классный ракурс": Лобода завела сеть новыми фото

Светлана Лобода активно гастролирует после перенесенной операции.

Опальная украинская певица Светлана Лобода на данный момент гастролирует по Германии и активно постит кадры выступлений.

Читайте также"Тилль - счастливчик": Лобода произвела фурор в сети семейным фото

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на которых она появилась в черном мини-платье, подчеркивающем ее стройные ноги.

"Шикарная", "Ты просто огонь", "Сексуальная", "Фигура классная", "Сногсшибательно", "Шикарный вид", "Классный ракурс", "Очень стильно", "Красивые ноги", - пишут в комментариях.

Ранее поклонники заметили украинскую певицу Светлану Лободу вместе с Тиллем Линдеманном у входа в концертный зал в Берлине.