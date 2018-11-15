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"Классный ракурс": Лобода завела сеть новыми фото

12:32, 15 ноября 2018
Общество
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Лобода похвасталась стройными ногами / фото instagram.com/lobodaofficial

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на которых она появилась в черном мини-платье, подчеркивающем ее стройные ноги.

"Шикарная", "Ты просто огонь", "Сексуальная", "Фигура классная", "Сногсшибательно", "Шикарный вид", "Классный ракурс", "Очень стильно", "Красивые ноги", - пишут в комментариях.

Лобода похвасталась стройными ногами / фото instagram.com/lobodaofficial

Ранее поклонники заметили украинскую певицу Светлану Лободу вместе с Тиллем Линдеманном у входа в концертный зал в Берлине.

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Теги: #Инстаграм#фото#Светлана Лобода