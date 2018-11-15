"Классный ракурс": Лобода завела сеть новыми фото
12:32, 15 ноября 2018Общество
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Светлана Лобода активно гастролирует после перенесенной операции.
Лобода похвасталась стройными ногами / фото instagram.com/lobodaofficial
Опальная украинская певица Светлана Лобода на данный момент гастролирует по Германии и активно постит кадры выступлений.
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на которых она появилась в черном мини-платье, подчеркивающем ее стройные ноги.
"Шикарная", "Ты просто огонь", "Сексуальная", "Фигура классная", "Сногсшибательно", "Шикарный вид", "Классный ракурс", "Очень стильно", "Красивые ноги", - пишут в комментариях.
Лобода похвасталась стройными ногами / фото instagram.com/lobodaofficial
Ранее поклонники заметили украинскую певицу Светлану Лободу вместе с Тиллем Линдеманном у входа в концертный зал в Берлине.
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