Группа "Нэнси" после смерти солиста обратилась к фанам

О внезапной смерти солиста "Нэнси" Сергея Бондаренко стало известно 18 октября.

Юбилейный тур группы "Нэнси", посвященный 25-летию коллектива, не станут отменять после внезапной смерти солиста Сергея Бондаренко.

Об этом музыканты сообщили в Instagram. "Дополнительный блок-сет в программе "Любовь сильнее боли" будет посвящен нашему артисту Сергею Бондаренко, внезапно и трагически погибшему 18.10.18", - говорится в сообщении.

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"Сережа навсегда остается, почетным солистом группы "Нэнси" и нашим лучшим другом! А его песни помогут нам с вами быть добрее дарить друг другу тепло и свет! До встречи на концертах! Спасибо за любовь", - добавили артисты.

Как сообщал УНИАН, в Киеве состоялись похороны солиста группы "Нэнси" Сергея Бондаренко. Отец музыканта Анатолий опубликовал несколько фотографий, сделанных в день прощания с сыном.

Напомним, о внезапной смерти Сергея Бондаренко стало известно в четверг, 18 октября. Музыкант скончался в 4 утра. Позже стало известно, что причиной смерти музыканта стала внезапно развившаяся болезнь.