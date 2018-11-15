Группа "Нэнси" после смерти солиста обратилась к фанам
Юбилейный тур группы "Нэнси", посвященный 25-летию коллектива, не станут отменять после внезапной смерти солиста Сергея Бондаренко.
Об этом музыканты сообщили в Instagram. "Дополнительный блок-сет в программе "Любовь сильнее боли" будет посвящен нашему артисту Сергею Бондаренко, внезапно и трагически погибшему 18.10.18", - говорится в сообщении.
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"Сережа навсегда остается, почетным солистом группы "Нэнси" и нашим лучшим другом! А его песни помогут нам с вами быть добрее дарить друг другу тепло и свет! До встречи на концертах! Спасибо за любовь", - добавили артисты.
Как сообщал УНИАН, в Киеве состоялись похороны солиста группы "Нэнси" Сергея Бондаренко. Отец музыканта Анатолий опубликовал несколько фотографий, сделанных в день прощания с сыном.
Напомним, о внезапной смерти Сергея Бондаренко стало известно в четверг, 18 октября. Музыкант скончался в 4 утра. Позже стало известно, что причиной смерти музыканта стала внезапно развившаяся болезнь.
Внимание! Attention! Увага! Информация для поклонников Нэнси! Information for Nancy fans! Інформація для шанувальників Ненсі! Informationen für Nancy-Fans! ---------------------------- Решение принято! Все концерты с Юбилейным туром "Нэнси-25" состоятся! Все страны и города остаются в графике! Дополнительный блок-сет в программе "Любовь сильнее боли" будет посвящён нашему артисту Сергею Бондаренко, внезапно и трагически погибшему 18.10.18 В программе прозвучать все Хиты Нэнси, а в блок-сете памяти, исполним вместе с залом новые и любимые песни Сергея! Просьба приносить с собой на шоу воздушные шары: Цвета - белый, зелёный, синий! Челлендж - Выучи слова песни "Любовь сильнее боли" (Не надо, не плачь) Присылайте свои письма, тексты и слова благодарности! Рисунки, фото, видео с историями на gruppanensi@gmail.com Обязательно нужно взять с собой на шоу, самые лучшие, чувства и настроение! Вместе, мы переживем эту боль и будем дальше жить и творить добро! Серёжа навсегда остаётся, почетным солистом группы Нэнси и нашим лучшим другом! А его песни помогут нам с вами быть добрее дарить друг другу тепло и свет! До встречи на концертах! Спасибо за любовь! ❤️ @sergeynensi @nensi_band @nensi_band @andreynensi @anatoliynensi