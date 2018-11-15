"Девушка с трассы": Лорак разнесли в Instagram за экстремальное мини (видео)

Лорак пришла на съемки российского шоу в экстремальном мини.

Скандальная украинская певица Ани Лорак показала видео со съемок российского шоу "Голос" и нарвалась на волну критики в сети.

Видео певица выложила в Instagram. На нем она предстает в очень коротком платье-мини.

"Здрасте, здрасте всем", - обратилась к присутствующим певица, не вынимая изо рта жевательную резинку.

"А чё такая сутулая вышла, и видно, так зажата...и только платьем. Короче видео не красит ваще....", "Ани Лорак в прет-а-порте. Массовый пошив для портовых барышень", "Как женщина на причале в портовом городе", "Чем больше лет, тем короче и все более голые платья", "Почему Каролина так одевается? Это же не красиво, пошло и дёшево", "Длина платья неуместна, явная неуверенность в себе и акцент на привлечь внимание! Эх, не представляю Анжелику Варум в такой образе "Девушки с трассы", вот и вся разница!", "Опять сверкает своими короткими копытами!", "Вульгарно и пошло", — отметили комментаторы.

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Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту певицы.

"Какой-то бред про длину платья!!! Завидуете что ли?! Почему бы и нет??? Смотреть приятно на такую шикарную фигуру!!! Поражаюсь, что творится у людей в голове, которые подвергают критике красоту!!! Комплексы?!!! Почему надо сравнивать неповторимую Ани Лорак с кем бы то ни было??!!! Пошло? Да, я Вас умоляю...Сексуально и уместно", - написал один из комментаторов.

Как сообщал УНИАН, Ани Лорак бахвалится участием в российском шоу.