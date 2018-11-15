Появились новые данные о состоянии здоровья Софии Ротару

София Ротару восстановилась после болезни, уверяют у артистки.

В конце августа 71-летняя певица София Ротару упала в обморок на корпоративе в Уфе. Очнувшись, артистка потеряла память, не узнавала знакомых. Медики поначалу подозревали инсульт, но, к счастью, диагноз не подтвердился.

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После того как Ротару выписали из уфимской клиники, о певице долго ничего не было слышно. Журналисты "КП" решили выяснить, как артистка чувствует себя.

"Со здоровьем у Софии все в порядке, - заверила сестра и коллега артистки Аурика Ротару. - У нее был гипертонический криз. Сейчас уже все хорошо".

То, что Ротару восстановилась после болезни, подтвердил и директор певицы Сергей Лавров. Но в гастрольный тур она пока ехать не хочет, хотя предложений много.

Отмечается, что память у Ротару сразу восстановилась, она быстро встала на ноги.

Как сообщал УНИАН, 25 августа София Ротару была доставлена в реанимацию одной из больниц Уфы после резкого скачка давления. Она упала в обморок на мероприятии, куда была приглашена, и, очнувшись, не понимала, где находится. Именно по этой причине певица не присутствовала на похоронах Иосифа Кобзона — она сама была слишком слаба.