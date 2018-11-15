Галкин ответил на неудобные вопросы об отношениях и разводе с Пугачевой (видео)

Максим Галкин уверяет, что у него никогда не было мыслей о разводе с Аллой Пугачевой.

Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин пришел в гости на шоу российского рэпера Басты GazLive.

Комментаторы задали ряд вопросов супругу Примадонны, самые интересные касались личной жизни звездной пары. Видео ответов Галкина опубликовано на YouTube-канале ТО "Gazgolder".

Так, российского юмориста спросили, попробует ли он в 70 лет наверстать упущенное, найдя молодую жену. "Во-первых, у Аллы хорошее здоровье… Я надеюсь, что у меня будет всегда одна жена, которая есть сейчас", - ответил Галкин.

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Также муж Примадонны назвал "странным" вопрос комментатора, "почему именно Алла Пугачева".

"Вопросы про возраст, шутки, мемасики – я с этим живу уже много лет… Я же не пожилых люблю в сексуальном плане, я люблю одного человека. Я влюбился в нее, мне было 25, ей – 52… Я влюбился в Аллу, мне все равно, сколько ей лет, я же ее не за возраст люблю, а потому, что она такая", - заявил российский юморист.

"Поэтому и дети у нас появились, потому что дети могли появиться только в любви", - добавил Галкин.

Также муж Пугачевой уверяет, что у него никогда не было мыслей о разводе. Более того, отметил он, они серьезно поссорились последний раз лет 15 назад.

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Как сообщал УНИАН, в октябре в российской прессе появились слухи о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина. По информации росСМИ, причиной возможного расставания пары якобы является роман юмориста с телеведущей Юлией Барановской.

14 ноября Галкин прокомментировал слухи о разводе с Пугачевой, намекнув на недостоверность информации росСМИ о его романе с ведущей Юлией Барановской.

Напомним, Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. А 18 сентября 2013 года на свет появились их дети Гарри и Лиза, двойняшек вынашивала суррогатная мать, но их биологическими родителями являются Алла и Максим.