Ани Лорак показала грудь в откровенном декольте (видео)

Лорак надела откровенную блузу с большим полупрозрачным вырезом, в котором видна ее грудь.

Украинская певица, гастролирующая в России, Ани Лорак показала грудь в откровенном видео.

В Instagram-stories певица опубликовала запись во время подготовки к российскому шоу "Голос", однако все внимание привлекло откровенное и глубокое декольте Ани Лорак.

Лорак надела откровенную блузу с большим полупрозрачным вырезом, в котором видна ее грудь.

Ранее Лорак раскритиковали в сети за новый наряд.