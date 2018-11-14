Ани Лорак показала грудь в откровенном декольте (видео)
Украинская певица, гастролирующая в России, Ани Лорак показала грудь в откровенном видео.
В Instagram-stories певица опубликовала запись во время подготовки к российскому шоу "Голос", однако все внимание привлекло откровенное и глубокое декольте Ани Лорак.
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Лорак надела откровенную блузу с большим полупрозрачным вырезом, в котором видна ее грудь.
Ранее Лорак раскритиковали в сети за новый наряд.