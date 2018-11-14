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Ани Лорак показала грудь в откровенном декольте (видео)

16:27, 14 ноября 2018
Общество
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Ани Лорак "засветила" грудь / instagram.com/anilorak

В Instagram-stories певица опубликовала запись во время подготовки к российскому шоу "Голос", однако все внимание привлекло откровенное и глубокое декольте Ани Лорак.

Лорак надела откровенную блузу с большим полупрозрачным вырезом, в котором видна ее грудь.

Ранее Лорак раскритиковали в сети за новый наряд.

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