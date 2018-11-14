"Тилль - счастливчик": Лобода произвела фурор в сети семейным фото

Находясь в Берлине, Лобода активно постит фото с концертов, а также семейные кадры, ведь дочь рядом с ней.

Украинская певица Светлана Лобода порадовала фанатов новым семейным фото - со своей старшей дочерью Евой.

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Снимок артистка опубликовала в Instagram. На нем она предстает с ярким макияжем - красной помадой и стрелками на глазах. На фото возле певицы - ее старшая дочь. На переднем плане в кадре - букет красных роз.

"Thank you, my🖤", - лаконично подписала фотография Лобода. Остается загадкой, кого она благодарила - дочь или того, кто подарил цветы.

"Красавицы", "Такие красивые", "Ева очень похожа на вас", "Маленькая копия", "Ева как младшая сестра", "Подружки", "Тилль - счастливчик, что нашёл себе и дополнил-расширил такую вот чудесную семью", - пишут в комментариях.

Ранее СМИ сообщали, что Светлану Лободу 30 октября выписали из Боткинской больницы Москвы после срочной операции на почках. 36-летняя певица покинула клинику, но не одна. Как пишет издание Super, забрать ее приехал лидер группы Rammstein - Тилль Линдеманн. Журналистам удалось снять эксклюзивные кадры впервые появившейся вместе на людях пары. Ради этого Тилль отложил съемки нового клипа в Европе.

Напомним, что некоторые СМИ называют солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна отцом второго ребенка Лободы.